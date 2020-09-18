إبراهيم عيسى: حسن البنا كان يدرس الفقه من المقاهي

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا فكر في تكوين فئة من الطلاب، ليدربهم على الوعظ والفقه والإرشاد الديني، مشددًا على أن هذه المحاضرات، كانت على أحد المقاهي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e"، أنه كان يفكر دائمًا في الجلوس على المقاهي، حيث إنه كان يتحدث عن السلفية في درس يحصل عليه الطلاب على أحد المقاهي "علي قاسم".

وأوضح أنه تعرف على محب الدين الخطيب صحفي سوري، والذي وجه في تحديد اختياراته، وأثر في شخصية حسن البنا، إذ أنه في عام 46، كان حسن مرشدًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وصاحب الجماعة الأكبر عددًا، يذهب إلى مكتب محب الدين الخطيب، ويجلس مسترشدًا منه ليستفسر عن كثير من الأحداث.