التعليم العالي: اليوم إعلان نتائج المقبولين بالجامعات الأهلية

كشف الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب المقبولين ببرامج وكليات الجامعات الأهلية الثلاثة "الجلالة والملك سلمان والعلمين"، بداية من اليوم السبت وحتى غد الأحد.

وأوضح "شعيرة"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المقابلات الشخصية بالجامعات الأهلية الثلاث، ستبدأ من يوم 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، لإطلاع الطلاب على تخصصاتهم و كذلك التعريف بالجامعة و إمكاناتها ، على يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أصدر قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.