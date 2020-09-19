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أبو العينين ينفي استقالته من مستقبل وطن: شائعات كاذبة

كتب:

محمد حامد
09:19 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
محمد أبو العينين

محمد أبو العينين

نفى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية ما تردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته من حزب مستقبل وطن، مستنكرا تداول أخبار كاذبة في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بصلة واصفا إياها بالشائعة.

وقال النائب محمد أبو العينين، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي كنائب لرئيس حزب مستقبل وطن في تلك الفترة الهامة قبيل خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب 2020، مطالبا بتحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله.

وأكد أبو العينين أنه لن يتخلى عن خدمة بلده وأهل دائرته بالجيزة الذين منحوه الثقة على مدار تاريخه البرلماني، ولن يحيد عن خدمتهم أو يتخلف عن الوقوف إلى جانبهم دائما كما اعتادوا منه تقديرا لأهل الجيزة ومواقفهم النبيلة.

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