توقيع الكشف الطبي على 271 مرشحًا محتملًا للنواب بالقليوبية

واصلت مستشفيات القليوبية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

وقالت الدكتورة صفاء فرج، مدير المجلس الطبي العام بالقليوبية، إن المستشفيات استقبلت 12 مرشحًا محتملًا، اليوم، لإجراء الفحص الطبي، كما جرى فحص 259 مرشحًا محتملًا خلال الأيام الماضية، ليصل إجمالي من تم فحصهم إلى 271 مرشحًا محتملًا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بدء توقيع الكشف الطبى على الراغبين في الترشح لمجلس النواب، بعدد من المستشفيات داخل كل محافظة للتسهيل على المرشحين.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء إجراء الفحوصات والتحاليل الطبيبة خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يُمكنه من أداء واجبات العضوية.