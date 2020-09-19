259 مرشحا محتملا للنواب يجرون الكشف الطبي بالقليوبية

استقبلت مستشفيات القليوبية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى "المجلس الطبى العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بها التعليمى ببنها، مستشفى قليوب التخصصى، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزى، ومستشفى طوخ المركزى"، المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبى الشامل الذى نصت عليه الهيئة.

وأكدت الدكتورة صفاء فرج الأشقر مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، أنه تم استقبال 29 مرشحا محتملا اليوم، لإجراء الفحص الطبى لهم، كما تم فحص 230 مرشحا محتملا خلال اأيام الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 259 مرشحا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

كانت محكمة بنها الإبتدائية قد تلقت منذ الامس حتي الأن طلبات 67 مرشحا من بينهم 16 مرشحا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، بـ 6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر كالتالى مركز ومدينة بنها وكفر شكر 14 مرشحا، و13 بطوخ وقها، و11 بشبرا الخيمة، و10 بقليوب والقناطر الخيرية، و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات، و13 مرشحا لمستشقبل وطن، و2 للشعب الجمهورى، و2 لحماة وطن، ومرشح لكل من الوفد والحرية والجيل الديمقراطى.

وبدأت صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات الرشحين الرسمية، بالمحافظة في الإعلان عن الأرقام والرموز التى حصل عليها مرشحيهم بالكشوف الانتخابية

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها ، كفر شكر ، قسم أول بنها ، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).