وائل غنيم: "بتكلم من قلبي.. ومحدش دافع لي فلوس ولا مهددني"

حذر الناشط وائل غنيم المواطنين من تحريض الإخوان، مؤكدا أن تقدم الدولة لن يكون كذلك، "الكلام دة بقوله من قلبي ومحدش موجهني، ولا حد بيدفع لي فلوس، ولا حد مهددني، أقسم بالله الكلام دة من قلبي، أنا بقوله عشان شوفت اللي شوفته، أنا دخلت سراديب السياسة المصرية".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أنا لفيت وحضرت الاجتماع اللي قبل جمعة قندهار، كانت كل الدقون قاعدة عشان يتفقوا على الجمعة دي، وأنا اللي كنت الوحيد اللي من غير دقن، أنا مكنتش معاهم بس بحاول أقنعهم مينزلوش".

وتابع أنه جمع خبرات كثيرة وأشخاص في واقعهم: "أنا قابلت الإخوان ومحمد مرسي كذا مرة، والرئيس عبدالفتاح السيسي كذا مرة، وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة كذا مرة، وجلست مع القيادات السياسية، وقدمنا مبادرات، زي مبادرة الأزهر لنبذ العنف، واشتغلت في الشارع مع الشباب الثوري، واشتغلت مع اليساريين والاشتراكيين، وزورت حزب الجامعة الإسلامية في شقتهم بشارع أحمد عرابي، طبعا دلوقتي اتقفل الكلام دة، وقعدت مع عمو نجيب ساويرس، وحتى عاملي آن فولو عشان زعل مني".