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محمود مسلم

256 طلبا للترشح لانتخابات النواب في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف واحمد فتحي
11:40 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
الترشح لمجلس النواب

الترشح لمجلس النواب

تواصل لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بمحافظة الغربية، أوراق راغبي الترشح لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية على مقاعد الغربية "فردي" والتي تبلغ 14 مقعدًا مقسمين على 7 دوائر بالمحافظة.

وكشفت مصادر داخل لجنة الانتخابات، عن تلقي اللجنة 256 طلبًا للترشح في مختلف دوائر المحافظة في اليوم الثالث من فتح باب التقديم، وتبلغ دوائر المحافظة 7، وبشكل فوري يتم فحص الطلبات ومنح المرشحين رموزهم وأرقامهم الانتخابية.

كانت لجنة تلقي أوراق المرشحين ومقرها محكمة طنطا الابتدائية، فتحت أبوابها أمام المرشحين، الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع التكدس والتزاحم داخل اللجنة.

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