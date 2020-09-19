مرشح "نواب" في أسيوط ينظم مؤتمرا حاشدا

نظم العقيد علاء خيرالله المرشح لانتخابات مجلس النواب، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا وذلك لإعلان ترشيحه لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، وتضم "أبوتيج وصدفا والغنايم"، وذلك بمنطقة العزبة المستجدة بمدينة أبو تيج، بحضور المئات من أبناء الدائرة.

وأكد المرشح، خلال المؤتمر، أنه سيخوض الانتخابات (فردي مستقل)، وشرح للمواطنين كيفية التصويت، وأن يكون حريصا على الإدلاء بصوته بصورة صحيحة حتى يكون الصوت صحيحًا وليس باطلًا.

وطالب خيرالله، الحضور بضرورة المشاركة في الانتخابات، وأن يعطي صوته لمن يراه سيقدم له الخدمة بصرف النظر عن من سيكون هذا المرشح.

وتواصل محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات حيث بلغ عدد طلبات الترشح علي دوائر محافظة أسيوطخلال يومى الخميس والجمعة 96 مرشحا

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل أعمال اليوم الثانى لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح:" شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا".

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.