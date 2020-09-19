مرشحو "نواب الغربية" يستعدون بـ"لافتات ودعاية إلكترونية واجتماعات"

بدأ مرشحو مجلس النواب المحتملين في محافظة الغربية، استعدادات للانتخابات بالدعاية واللافتات بعد ساعات من فتح باب التقديم بأرواق الترشح، وحصولهم على رموزهم وأرقامهم الانتخابية، وانتشرت دعاية المرشحين المحتملين والتقوا بأنصارهم وأجروا جولات بهدف الاستعداد لخوض ماراثون الانتخابات.

وبدأ المرشحون في تعليق اللافتات والاجتماعات مبكرا والدعاية إلكترونيا وإنشاء صفحات للدعاية الخاصة بهم، وذلك في إطار الاستعدادات لماراثون الانتخابات والتنافس على مقاعد المحافظة البالغ عددها 14 مقعدًا فرديًا.

وحرصت الأحزاب منذ بدء فتح باب التقدم بأوراق المرشحين على عقد اجتماعات مستمرة والتواصل مع أمناء وأعضاء المراكز والوحدات داخل مقراتهم لمناقشة استعدادات دعم مرشحي الحزب مع بداية فتح باب الدعاية الانتخابية.