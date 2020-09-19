ضبط مرتكبى واقعة سرقةمواد بترولية من خط أنابيب بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور إنتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة المُشار إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول) ، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.

كما أمكن ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالإشتراك مع شخصين آخرين "جارى ضبطهما" ، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالإتصال بهما لإحضار السيارة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى ضبط المتهمين الهاربين