تزامنا مع بدء ترشح "النواب".. الزيارات والعائلات كلمة السر بالقليوبية

تزامنا مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة بنها الابتدائية، اشتعلت المنافسة على 16 مقعدا في 6 دوائر على المقاعد الفردية بالقليوبية، وبدأ المرشحون في تحركات مكثفة بعد أن تغيرت الخريطة الانتخابية للمرشحين وخاصة عن ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" والذي دفع بوجوه جديدة على نسبة كبيرة من المقاعد الفردية وخاصة في الدوائر الملتهبة مثل مركز طوخ وقها حيث تم الدفع بوجهين جديدين هما عزيز سابق وأسامة فتحي وهو ما فجر مفاجأة في دائرة مدرسة السياسة كما يطلق عليها، والقناطر وقليوب والتي تم الدفع فيها بوجه جديد هو الدكتور إبراهيم عويس أحد الشخصيات المحبوبة شعبيا بالدائرة والخانكة والعبور والخصوص، بينما تمسك بعدد ضئيل من نوابه في المجلس المنقضي ولايته وعزف عن ترشيح مجموعة من النواب القدامى الذين لجأوا للترشح مستقلين اعتمادا على رصديهم في المجلس السابق.

ميدانيا بدأ المرشحون المتقدمون للانتخابات الإعلان عن أرقامهم ورموزهم بالكشوف الانتخابية عبر صفحاتهم الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما لجأ البعض إلى زيارة كبار العائلات والعمد بالقرى لكسب تأييديهم وهناك من قام بدعوة العديد من الأسر والأقارب داخل مقره الانتخابى لعرض برنامجه الانتخابى وسط إجراءات احترازية.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح على انتخابات مجلس النواب بالقليوبية في اليومين الأول والثاني لفتح باب الترشح بمحكمة بنها برئاسة المستشار صبري البنا وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة 125 مرشحا بينهم 12 سيدة وعددا من ممثلي الأحزاب بينهم 16 مرشحا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن والذي يضم حزب الشعب الجمهوري.

فيما واصلت مستشفيات القليوبية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى "المجلس الطبى العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بها التعليمى ببنها، مستشفى قليوب التخصصى، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزى، ومستشفى طوخ المركزى"، استقبال المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحص الطبى الشامل الذى نصت عليه الهيئة.

وأكدت الدكتور صفاء فرج الأشقر ، مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، أنه تم استقبال 12 مرشحا محتملا اليوم، لإجراء الفحص الطبى لهم، كما تم فحص 259 مرشحا محتملا خلال الـ 7 أيام الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 271 مرشحا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

من جانبه أشاد حلمي عبدالشافى منسق إعلام حزب الشعب الجمهوري بتعاون المواطنين وأنصار المرشحين أثناء التقديم لأوراق الترشح والتى تعد خطوه اولي في نجاح اتمام العملية الانتخابية بشكل حضاري

وأكد عبدالشافي أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو التقدم وارساء قواعد الديمقراطية.

من ناحية أخرى تم وضع خطة محكمة باشراف اللواء فخر الدين العربى مساعد وزير الداخلية لتامين المحكمة وقادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث والعقداء محمد سعيد المرسى رئيس مباحث أمن المحكمة وعمرو الجزار مفتش المباحث وطه حسين بإدارة البحث الجنائي ونصر القارح رئيس مباحث المرور.