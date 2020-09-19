تعرف على التسهيلات المقدمة من الدولة بشأن التصالح في مخالفات البناء

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وقدمت الدولة المصرية العديد من التسهيلات للمواطنين، لتشجيعهم على تقديم طلب التصالح.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، كالتالي:

تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء

أعلن عدد من المحافظات عن قيامها بتخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء، وتشمل تلك المحافظات "الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية"، وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

كما أعلنت الحكومة المصرية توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، بالإضافة إلى الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح على مخالفات البناء.

تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء

قدمت الحكومة المصرية العديد من التسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وكان أهم قرار لها هو تقسيط مبلغ قيمة التصالح الخاص بالعقار للمواطنين على 3 أقساط سنوية دون فوائد، بشرط إقرار اللجنة الموافقة وتصنيفه كـ"غير قادر على السداد مرة واحدة".

تخصيص عدد من المدارس لاستقبال طلبات التصالح

وجّه وزير التنمية المحلية تعليماته للمحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين.

قروض لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء

عقد عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية اجتماعات موسعة مع ممثلي البنوك الحكومية كل بمحافظته، لدراسة تفاصيل مبادرات البنوك لسداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، من خلال الأدوات التمويلية المتاحة في البنوك، مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة، التعامل مع الراغبين في الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد هذه الغرامات.

وسيتمّ الإعلان عن الشروط والتسهيلات الخاصة بالحصول على قروض سداد وفق نظام عمل كل بنك، وذلك من خلال المنافذ التكنولوجية، بحيث يتقدم المواطن بطلب في المركز التنكنولوجي الذي يقدم فيه طلبات التصالح ثم يتواصل البنك مع المواطنين لتسهيل عملية سداد الأقساط عليهم.