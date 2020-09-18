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محمود مسلم

محافظ الشرقية يتفقد أعمال صيانة كوبري العباسة

كتب:

نظيمه البحرواي
08:40 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
محافظ الشرقية يتفقد صيانة كوبري العباسة بتكلفة مليون جنيه

محافظ الشرقية يتفقد صيانة كوبري العباسة بتكلفة مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بطول 410 أمتار، وعرض 7 أمتار، والمنفذ من قبل إداره التوسع الأفقي بوزارة الري بتكلفة مليون جنيه.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكوبري، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد طبقا للمواصفات القياسية والهندسية؛ لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتقليل الوقت والجهد.

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