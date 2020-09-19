مصرع وإصابة 4 في تصادم موتوسيكل بسيارة نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، فيما أصيب 3 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة نصف نقل، أمام عزبة الجبل، بطريق فرهاش، بمركز حوش عيسى بالبحيرة، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى حوش عيسى المركزي كلًا من عزيزة غيث سعيد حميدة، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ودينا صابر شعبان العبد، 14 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتها "دنيا"، 5 سنوات، مصابة بكدمة شديدة بالصدر والبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهن يخضعن للعلاج داخل المستشفى.

كما استقبلت المستشفى صابر شعبان عبدالهادي العبد، 35 سنة، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم بذلك.