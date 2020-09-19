تجهيز 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح في الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدرستي أحمد عرابي وأبوظبي الإعدادية، واللتين جرى تجهيزهما لاستقبال طلبات أبناء مراكز أبوالنمرس والبدرشين.

وقال راشد إنه جرى تجهيز 10 مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

والمدارس التي جرى تجهيزها هي: نجيب محفوظ ببولاق الدكرور، وأم المؤمنين الثانوية لمواطني أحياء الطالبية والعمرانية وعمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحي جنوب الجيزة، والصفا والمروة لمواطني حي الهرم، وأحمد عرابي بشارع النيل بحي شمال الجيزة، والأورمان الثانوية بنات بالعجوزة، ومحمد فوزي الإعدادية لمواطني حي الوراق، وأوسيم الإعدادية لمركز أوسيم وأبوظبي الإعدادية المشتركة بمركز أبو النمرس وأحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي، منوهًا بأنه جرى نقل عدد كافٍ من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة، لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين.

ولمح إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح، ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة.

كما وجّه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التي جرى تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقي طلبات التصالح لإزالة أي معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء مراكز البدرشين والحوامدية وأبو النمرس.