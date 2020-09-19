مرشح لـ"النواب" يتظلم للجنة الانتخابات بالدقهلية: "رقمي 2 وليس 4"

تقدم أشرف أبو العلا، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، بتظلم إلى الجنة العليا للانتخابات في المحافظة اليوم، يتظلم فيه من نقل اسمه من "رقم 2" إلى "رقم 4" في كشف المتقدمين للانتخابات في دائرة "دكرنس – بني عبيد – شربين".

وقال أبو العلا لـ"الوطن": "إنني تمكنت من الحصول على رقم 2 في كشوف المترشحين بالدائرة، وأنهيت كافة الأوراق اللازمة لقبول طلب الترشح، وصورت اسمي علي شاشة الكمبيوتر، التي يتم إدخال البيانات من خلالها، إلا أنه ورغم كل هذا فوجئت بوجود معلومات أن اسمي أصبح رقم 4".

وتابع قائلاً: "سأتخذ المسلك القانوني والرسمي لاستعادة حقي، وتقدمت بتظلم إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، وبه صورة الكشوف وقت التقدم، والترتيب والصفة مدون عليها الترتيب والتوقيت والساعة، من خلال شاشة الكمبيوتر المدون عليها أسماء المترشحين".

وشهدت الأوقات الأولى لفتح باب الترشح منافسة كبيرة بين عدد من المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات، من أجل الحصول على رقمي 1 و2 في كشوف المترشحين، مما تسبب في زحام كبير لم تشهده لجان تلقي طلبات الترشيح من قبل.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، اليوم السبت، تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك لليوم الثالث، وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر، واستقبلت اللجنة خلال أول يومين للترشح أوراق 232 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً.