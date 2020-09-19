75% من دخل دروس التقوية للمعلمين.. وخبير: يحسن أوضاع المدرس

مساع وجهود مستمرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، شملت البدائل المتاحة أمام الطالب حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية، وأكد الوزير أن الطالب الفترة المقبلة لن يكون بحاجة إلى الذهاب للدروس الخصوصية.

المعلمون سيحصلون على 75% من إجمالي دخل دروس التقوية التي ستنظمها الوزارة، بحسب تصريحات شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد سالم، في برنامج المصري أفندي، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الوزارة تُتيح كافة البدائل أمام الطالب حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية، قائلا: "إحنا عملنا حاجة منطقية للطالب تكون بديل مجاني للدروس الخصوصية، وهي الخدمة التعليمية المطلوبة.. قمنا بإتحاتها لهم من أفلام على قننوات تعليمية تُغني الطالب عن أي شىء آخر".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى قيام الوزارة بعمل مجموعات تقوية داخل المدرسة، تكون تحت رقابة الوزارة، فضلاً عن اختيار المعلمين، لافتًا إلى أن أي عائد سيأتي من تلك المجموعات، سيتم توزيعه على المُعلم وتساهم في تصليح المدرسة.

الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، علق على فكرة تنفيذ مجموعات تقوية داخل المدارس تحت رقابة الوزارة بقوله، إن العام الدراسي الجديد يقوم على فكر تربوي جديد، يقوم على تنمية المهارات المختلفة والتلخيص للطلبة وإبداء الرأي ولذلك فإن تدشين مجموعات تقوية تحت إشراف الوزارة ستساعد على تأهيل الطلاب للفكر الجديد الذي تنوي تطبيقه في المراحل التعليمية المختلفة.

وتابع شحاتة في حديثه لـ"الوطن" أن تخصيص 75% من إجمالي دخل دروس التقوية التي ستنظمها الوزارة للمعلمين سيعود بالفائدة على تحسين أوضاع المعلمين بما ينعكس بالإيجاب على أدائهم مع الطلاب، وأيضا يعود بالنفع على الأسر التي تواجه جشع بعض المدرسين في الدروس الخصوصية.

نجلاء معلمة لغة عربية: القرار في صالح المعلمين الذين يراعون أولياء الأمور

من ناحية أخرى، اعتبرت نجلاء محمد، معلم لغة عربية للمرحلة الإعدادية، تلك الخطوة "إيجابية"، نظرا لمغالاة بعض المعلمين في أسعار الدروس الخصوصية واستغلال الطالب بما يرهق الأسرة: "إحنا أولياء أمور برضو ومش هنرضى بالاستغلال"، بحسب تعبيرها.

وقالت نجلاء لـ"الوطن" إن تقنين الدروس الخصوصية يساعد على تحسين دخل المعلمين في المدارس وتحسين ظروفهم، خاصة المعلمين الذين لا يجيدون استغلال الموقف لصالحهم: "القرار ده هيفرح المدرسين اللي بيراعوا ولي الأمر"، بحسب تعبيرها.