أطباء مناعة عن لقاح الإنفلونزا الرباعي: يحافظ على سلامة الجهاز التنفسي

اتفق عدد من أطباء المناعة على أهمية حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا الرباعي الذي طرحته حاليًا هيئة المصل واللقاح، لما يشهده فصل الخريف والشتاء هذا العام من حالة استثنائية بسبب مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية أمثال الإنفلونزا وفيروس كورونا.

"الحداد": الأولوية للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل

الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أوضح أن شتاء هذا العام هو الأخطر بسبب مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا واحتمالية الموجة الثانية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية مع كورونا، وأن النوع المُتوفر حاليًا بفروع "المصل واللقاح" هو لقاح الإنفلونزا الرباعي، ويحصل عليه من هم فوق الـ3 أعوام، وسعر الجرعة 170 جنيه.

وأكد "الحداد" أن أهمية تطعيم المواطنين باللقاح ترجع إلى نشاط الفيروسات التنفسية خلال فصلي الخريف والشتاء، قائلا: "ده بخلاف التجمعات خلال الفترة دي زي بداية موسم المدارس، وده بيرفع من نسب نشر العدوى"، مشيرًا إلى الهدف من التطعيم ضد الإنفلونزا هو الحد بنسبة كبيرة من الإصابة أو الدخول في مضاعفاتها، وبالتالي تنحصر جهود المنظومة الصحية وتتفرغ لمواجهة احتمالية الموجة الثانية من فيروس كورونا، لذا يكتسب اللقاح أهمية كبيرة هذا العام للحد من انتشار الفيروسات.

لقاح الإنفلونزا مهم للغاية لجميع الفئات العمرية، ولكن هناك فئات لها أولوية أكبر في الحصول على التطعيم، وفقًا لـ"الحداد"، وهم أعضاء الطواقم الطبية لتعرضهم لنسب كبيرة من العدوى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى مرضى حساسية الصدر والتليف الرئوي، والأطفال، والحوامل، أما عن الممنوعين عن الحصول على اللقاح، أوضح "رئيس قسم الحساسية والمناعة" تلك الفئات وهم الأطفال أقل من 6 أشهر، وأصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو البيض، ومرضى متلازمة الشلل الرباعي، بالإضافة إلى تأجيل الحصول على اللقاح لمن يُعانون من ارتفاع درجات الحرارة.

"الأنصاري": لا بد من إعادة تحضير تطعيم الإنفلونزا سنويًا.. ولا يجوز الحصول على تطعيم العام الماضي

وأوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة ومدرس في كلية الطب بجامعة مصر، أنه لا بد من إعادة تحضير تطعيم الإنفلونزا سنويًا، حيث إن لقاح العام الحالي يختلف تمامًا عن لقاح العام الماضي، لأن فيروس الإنفلونزا يستطيع التحور السريع، ولذلك يتم تحضير اللقاح بناء على الفصائل التي تم عزلها، ولا يجوز الحصول على تطعيم العام الماضي، قائلا بنبرة غاضبة: "بيتباع في السوق دلوقتي تطعيمات السنة اللي فاتت، واللي هياخده للأسف مش هيستفاد بحاجة"، مشيرًا إلى أن صلاحية التطعيم عام واحد فقط وليس 3 سنوات مثلما يتداول الكثيرين.

وأكد "الأنصاري" أن أهمية الحصول على اللقاح هذا العام تتمثل في الإبقاء على سلامة الجهاز التنفسي، وضمان عدم السماح بدخول فيروس كورونا، لأن فيروس الإنفلونزا يستطيع إزالة الغلاف الوقائي للجهاز التنفسي، وهذا يعني استطاعته لتسهيل مهمة دخول كورونا.