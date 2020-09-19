"المصل": شتاء هذا العام خاص ووفرنا كميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن لقاح الإنفلونزا حاليا يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بانتشار الفيروس في موسم الشتاء، في وقت ينتشر فيروس آخر وهو "كوفيد-19"، موضحا أن فصل الشتاء هذا العام، هو شتاء خاص لم يمر عليه العالم منذ فترة طويلة، حيث يشهد مواكبة نوعين من الفيروس يهاجمان الجهاز التنفسي بشكل مباشر.

وأضاف "المحمدي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه كما هو متعارف يزيد فيروس الإنفلونزا في فترة الشتاء، وتتداخل أعراضه مع كورونا، ومن هنا يجب أن يتلقى المواطنين لقاح الإنفلونزا بقدر المستطاع هذا العام، والذي يتم توفيره كل عام، ويعطى قبل الشتاء.

وأكد أن "المصل واللقاح" تمكن أمس من توفير كميات كبيرة جدا من لقاح الإنفلونزا، موضحا أن اللقاح المتوفر رباعي أي يشمل 7 سلالات من الإنفلونزا ، نظرا لأن الفيروس متعدد الأشكال، لافتا إلى أن لقاح الإنفلونزا متجدد وموسمي "لقاح السنادي غير السنة اللي فاتت".

وأوضح أن اللقاح الرباعي يعطى للأطفال من سن 3 سنوات، ويسمح للكبار والصغار على حد سواء، ويباع بسعر موحد بـ170 جنيها بمراكز المصل واللقاح، مؤكدا أن اللقاح يقي من أشد أنواع الإنفلونزا، مشيرا أن فيروسات الإنفلونزا تتواجد طوال العام ولكن الانتشار يختلف من فصل لآخر حيث تزيد في الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وفرص انتقالها مواتية جدا.