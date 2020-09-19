"احتفالا بيوم التنظيف العالمي".. حملة لتنظيف شواطئ مدينة دهب

نظمت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر بمدينة دهب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، وجميع مراكز الغوص، وذلك ضمن الاحتفال بيوم التنظيف العالمي لنشر الوعى البيئي والحفاظ على الكائنات البحرية.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إنه جرى دعم المشاركون في حملة النظافة بسيارات لرفع المخلفات ونقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة، وجري تنظيم حملة النظافة في 7 مناطق مختلفة بمشاركة مجموعة من الشباب الحريص على إظهار المدينة بالشكل الذي يليق بمكانتها السياحية.

وأوضح رئيس المدينة، أن فعاليات الحملة انطلقت اليوم السبت، ومستمرة على مدار 8 أيام حتى يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة البحرية، وحماية الكائنات البحرية النادرة التي تتميز بها شواطئ المدينة، إضافة إلى نشر ثقافة التوعية بمشكلة إدارة النفايات.

وأشار إلي أن شباب القبائل البدوية حرصت على المشاركة الإيجابية للمساعدة في تنظيف الشوارع، لجعل مدينهم واحة من الجمال الطبيعي لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم.