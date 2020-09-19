حملة لنظافة شاطئ "الأنفوشي" من البلاستيك للحفاظ على البيئة البحرية

قام فريق مبادرة "بانلاستك" بتنظيم حملة لتنظيف وإخلاء شاطئ "الانفوشي" في الإسكندرية، من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، وخاصة البيئة البحرية، وذلك في إطار تشجيع المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى حماية البيئة، وذلك تحت رعاية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة.

وتأتي المبادرة ضمن حملات توعية مكثفة على الشواطئ المصرية، تستهدف الترويج لمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، عن طريق تنظيف الشواطئ، وأيضاً بتنظيم ورش توعية وندوات للتحذير من مخاطر التلوث بالبلاستيك، وتم تنفيذ فعاليات اليوم، بالتعاون مع كل من وزارة البيئة، وبنك القاهرة، وجمعية أصدقاء البيئة.

وأهدت وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة صناديق مخلفات لشواطئ رأس التين وستانلي، كما قامت شركة "بريق" لإعادة تدوير المخلفات بتجميع مخلفات البلاستيك، بغرض إعادة تدويرها، وشارك في الحملة أكثر من 100 شاب وشابة.

ويتسبب البلاستيك أحادي الاستخدام في ضرر بالغ وتهديد لحياة الكائنات البحرية، بسبب صعوبة تحلله وخفة وزنه ولونه الجاذب لتلك الكائنات، بالإضافة إلى سهولة انتقال بقايا المخلفات البلاستيكية عبر مجاري الأمطار والصرف الصحي، مما يؤثر سلباً على منظومة الصرف بشكل عام.