"المزينة" تنافس بمرشحين اثنين على مقعدي الفردي لنواب جنوب سيناء

خارطة الانتخابات البرلمانية في جنوب سيناء هذه المرة تغيرت بشكل لم يسبق له مثيل، حيث دفع حزب "مستقبل وطن" باثنين من المرشحين على المقاعد الفردية، أحدهما لمقعد خليج العقبة، الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وهو "سليمان عطيوي"، عضو مجلس الشورى السابق، وتضم الدائرة الأولى مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

ويُعد المرشح "سليمان عطيوي"، ابن قبيلة "المزينة"، ويقيم في مدينة دهب، وكان أحد الأعضاء البارزين في مجلس الشورى، الذي جرى حله في أعقاب ثورة 30 يونيو.

الدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن الطور وأبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، شهدت اختيار حزب "مستقبل وطن" لـ"حميد سليمان بريك"، للمنافسة على المقعد الفردي، وهو أيضاً من قبيلة "المزينة"، التي أصبحت تنافس بقوة علي المقعدين الفرديين بالدائرتين الأولى والثانية.

وقد غاب عدد كبير من قبائل جنوب سيناء عن المشهد الانتخابي، حتى نهاية اليوم الثالث لفتح باب الترشيح، أبرزها قبائل "القرارشة، والحماضة، والجبالية، والصوالحة، وبني واصل"، مما يشير إلى أنه ربما هناك حسابات أخرى يجري ترتيبها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتقدم حتى نهاية اليوم الثالث السبت، 8 مرشحين بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، داخل محكمة جنوب سيناء الابتدائية، وجرى قبول أوراق 7 مرشحين منهم، بينما الثامن لم يستكمل أوراقه بعد.