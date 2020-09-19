قرار جديد من الأهلي ضد رمضان وإكرامي
كتب:
شادي ممدوح
05:02 م | السبت 19 سبتمبر 2020
شريف إكرامي
حذف مسؤولو النادي الأهلي صور شريف إكرامي حارس مرمى الفريق ورمضان صبحي لاعب وسط الفريق، السابقين، من كافة احتفالات التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "إدارة النادي اتخذت قرارًا بحذف صور الثنائي من الاحتفالات عبر السوشيال ميديا وقناة ومجلة موقع النادي الرسميين تجاهلاً لهما وردًا على الاتهامات الموجهة إليهما جماهيريًا وإداريًا بالتلاعب بالنادي".
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