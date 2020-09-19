قرار جديد من الأهلي ضد رمضان وإكرامي

حذف مسؤولو النادي الأهلي صور شريف إكرامي حارس مرمى الفريق ورمضان صبحي لاعب وسط الفريق، السابقين، من كافة احتفالات التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "إدارة النادي اتخذت قرارًا بحذف صور الثنائي من الاحتفالات عبر السوشيال ميديا وقناة ومجلة موقع النادي الرسميين تجاهلاً لهما وردًا على الاتهامات الموجهة إليهما جماهيريًا وإداريًا بالتلاعب بالنادي".

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