محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة أرصفة مخالفة بشارع "صبري القاضي"

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بإزالة الأرصفة المخالفة بشارع "صبري القاضي"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ اليوم، بشوارع غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة المشروعات الخدمية وأعمال رصف الشوارع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة.

وقال "نور الدين" إنه تم إزالة 4 أرصفة مخالفة تعديات على حرم الشارع الرئيسي، كما تفقد أعمال الرصف بأحياء حي شرق كفر الشيخ.