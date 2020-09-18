محافظ كفر الشيخ يوجه بتسهيل تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالإشراف والمتابعة اليومية لجميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتيسير عليهم في تقديم ملفات التصالح.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين وحل مشاكلهم أولاً بأول، مشدداً على سرعة استلام الملفات من المواطنين، مع توفير أماكن انتظار مناسبة لهم.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعاصمة، موجهاً بسرعة استلام الملفات، وعدم التعامل إلا من خلال الشباك الواحد، مشدداً على تواجد جميع العاملين بالمركز، ومنع الإجازات في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من استلام جميع ملفات التصالح.

يذكر أن مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين يتم فتحها يومي الجمعة والسبت، للتسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح، بجانب فتح 18 مدرسة بمركز ومدينة كفر الشيخ لتسهيل استلام الطلبات والتيسير على المواطنين.