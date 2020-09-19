"الصحة": مصر في مرحلة السيطرة على الموجة الأولى لكورونا ولم ننتصر عليه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تعيش الآن مرحلة السيطرة على الموجة الأولى من فيروس كورونا ومازلنا لم ننتصر عليه حتى الآن، موضحًا أن مصر في مرحلة التفاؤل الحذر من السيطرة على الوباء.

وأضاف "حسني"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة"، عبر شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن السيطرة على فيروس كورونا تتم في مصر بتعاون مجتمعي من الدولة والأطباء، لكن العامل الأساسي هو التزام المواطن المصري بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة للسيطرة على الوباء.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هي سبب دخول أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر لمرحلة الثبات.