حسام حسني: لا توجد دولة في العالم انتهت من الموجة الأولى لكورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر مازالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، "عشان نقول إننا دخلنا الموجة الثانية، إنها توصل بـ5% من أقصى عدد إصابات وصلته مصر، وأن النسبة دي تستمر لأسبوع لأسبوعين، ثم تحصل حالة حادة في عدد الإصابات".

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن مصر لم تصل مطلقا لنسبة الـ5% من عدد الإصابات، سوى يوم واحد، ولم تكتمل الفترة، "حصل في يوم كان عندنا 89 إصابة، لكن مستمرتش لفترة زمنية، يبقى حققنا الـ5% بس محققناش المدة، ودة شيء جيد جدا".

وأكد أنه لا توجد أي دولة في العالم، انتهت من الموجة الأولى، موضحا أن الصين هي أول دولة حققت الـ5% ووصلت لصفر بالمئة، لافتا إلى أن حدوث أي إصابات في الصين، تعتبر موجة ثانية طالما وصلت لصفر.

وأوضح أنه إذا زادت أو ظهرت أعراض جديدة في فصل الشتاء، يطلق عليها انتكاسة في الموجة الأولى، وزيادة في أعداد المصابين، وليست بداية لموجة ثانية، "الموجة الثانية فيها فرضية حدوث ولكن فيه شروط للحدوث، واللي يجعل الفرضية شرط المجتمع والناس وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".