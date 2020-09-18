حسام حسني للمواطنين: "مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاجي على النت"

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا المستجد، تبقى في الجسم لمدة 3 أشهر، مشددًا على أن كل حالة يكون لها بروتوكول علاجي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاج على النت، حتى لو مكتوب بيد طبيب".

وحذر حسني، من أن بعض الدول المجاورة لمصر، أعادت إجراءات الغلق، وذلك بسبب شعور المواطنين بإحساس زائف من الأمان، ما أدى إلى تساهلهم مع الوضع: "عشان مافقدش عزيز أو قريب، لازم أحمي نفسي ومجتمعي من حولي".

وأشار إلى أن التكدس لا يمكن قبوله في أي دولة في العالم، موضحًا أنه إذا حدث خلل أو زيادة في الإصابات، قد ترجع مصر إلى "المربع صفر": "نحن في مرحلة سيطرة، ولسنا في مرحلة انتصار، وبالتالي فلا يجب أن نهمل في التجمعات أو التكدسات أو طلب الرعاية الصحية".