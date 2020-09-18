حسام حسني: سنضيف التاميفلو وأدوية الإنفلونزا إلى بروتوكول علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروسي كورونا المستجد والإنفلونزا مختلفان تماما، وينتميان إلى عائلتين مختلفتين أيضًا، لكن أعراضهما المبدئية متشابهة إلى حد كبير، مثل العطس والزكام والارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "نحاول التفرقة بين المرضين، حفاظًا على المرضى والأطباء، لأن التأخر في طلب الرعاية الطبية السليمة، أدى إلى وفاة بعض الإصابات".

وتابع: "العمل على التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا واجب قومي، لكي يحصل المرضى على العلاج في الوقت المناسب، وعلى الغالب سنضيف أدوية الإنفلونزا مرة أخرى، إلى بروتوكول العلاج مثل التاميفلو".