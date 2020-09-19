الصحة العالمية: لا ننصح الأطفال أقل من 5 سنوات بارتداء الكمامة

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقا، إن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، أشياء هامة للوقاية من فيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى.

وأضاف "عصمت" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، أن المنظمة لا تنصح الأطفال أقل من 5 سنوات بارتداء الكمامة، بينما الأطفال الأكبر سنا عن 5 سنوات، يمكنهم ارتدائها داخل الفصل، ولكن في حصص الألعاب أو عندما يقوم بأي جهد لا يفضل ارتدائها.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول، وعدم ممارسة بعض العادات مثل التقبيل والعناق والمصافحة بالأيدي، مؤكدا أن إصابات الأطفال بكورونا منخفضة، وهذا شيء مُبشر، وإن أصيبوا فتكون الأعراض بسيطة، ولكن الخوف من أن يكونوا مصدر لنشر العدوى داخل منازلهم وبين عائلاتهم.

وأكد أنه يجب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عند العودة للمدارس، ولا يجوز أن يكون الفصل الواحد به 50 أو 60 طالبًا ولا يوجد تهوية جيدة، لافتا إلى أن التهوية لا تكون جيدة في فصل الشتاء، حيث تغلق النوافذ والأبواب بسبب البرودة، وهو ما يمنع التهوية الجيدة للغرفة، وبالتالي يكون عامل لانتشار الفيروس بشكل أكبر.