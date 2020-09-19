الجندي: نؤمن بمتاع الجنة ولا نفكر في الكيفية.. لن نستوعب التفاصيل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على الإنسان الإيمان بالغيب إجمالا، وليس تفصيلا، حيث إن التفاصيل لا يستوعبها العقل، "لما نييجي نتكلم عن أي حاجة في الآخرة، مش هتدخل عقلي ولا عقلك، يعني مثلا الناس هتقول الناس في الجنة هتاكل ازاي، يعني إنت آمنت أن فيه أخرة، وجاي تقول هياكلوا منين؟".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "لو اتكلمنا عن الكيفية مش هنقدر نستوعبها، ربنا ذكر أنها آنهار من العسل والخمر، وعيون تفور، الله هو من يقول للشىء كن فيكون، تؤمن بمتاع الجنة لكن لا تشغل فكرك بالكيفية".

من ناحية أخرى، فسر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قول الله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ".

وفسر "المتردية" بأنها البهيمة التي وقعت وتردت من شيء مرتفع مثل الجبل والحفرة، وماتت بسبب السقطة، موضحًا أن البهيمة التى وقعت من أعلى وماتت بعد أن تردت لا يجوز أكلها ويحرم لحمها، مشيرا إلى أنها إذا كانت على قيد الحياة بعد سقوطها ومازالت تنازع الحياة، يجوز ذبحها والتذكية بها وهنا تكون حلال ولا حرمة فيها.