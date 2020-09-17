خالد الجندي: لا يسمح برد الإهانة أو الإساءة للأم حتى لو كفرت

قال الشيخ خالد الجندي إنه تلقى رسالة من إحدى السيدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي يرد عليها بنفسه، حيث كتبت أنها سيدة أرملة ولديها 4 أولاد وتصرف معاش زوجها ووالدها، ووالدتها قررت البقاء في بيتها ولكنها غاضبة منها لأنها تأخذ معاش زوجها وتتآمر عليها هي وأختها، متابعًا: "صاحبة الرسالة قالت برضو إنها اتصلت بيها فرفضت الرد فقررت أحسبن عليها".

وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، "قولتها لقد أخطأت في العنوان، أنا لن أسمح ولا أسمح بالتطاول على أي أم، مهما قالت أو فعلت أو حتى مهما ظلمت أو دعت عليكي، لا يسمح برد الإهانة أو الإساءة لأي أم في أي مرحلة أو في أي توقيت أو في أي شخصية، حتى لو الأم كفرت بالله".

واستشهد بالآية الكريمة في قوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، معقبًا: "يعني تصاحبهم مش بالشتيمة وقلة الأدب، وده لا يمكن على الإطلاق، والمفروض تعمل لهم طلباتهم بالمعروف".

وواصل: "اندهشت من أن الموضوع بقى محور خلاف على الصفحة، ولاقيت فيه ناس شايلين فيه غِل للأم مشفتهوش في حياتي قبل كدة، في حياتي ما شفت غل في هذه الطريقة، داخلين يهاجموا هجوم ضاري، يقولوا هي الأم دي اشترتنا! أنت فاكر إن الأم علطول على حق! فيه أمهات مستبدة وتجرجر بنتها على الرزيلة والدعارة! دي علامات الساعة، أنا مش مصدق إن فيه بشر عندهم الاستعداد بالتطاول من الأم دة كلام مش قادر أستوعبه".