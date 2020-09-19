453 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" يخضعون للكشف الطبي بالدقهلية

واصلت مستشفيات الدقهلية المخصصة لتوقيع الكشف لطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، استقبال الراغبين في خوض الانتخابات، لليوم الثامن علي التوالي، لإجراء الفحوصات الطبية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 36 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي اليوم، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة قبل الماضي، إلى 453 مرشحاً محتملاً.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.