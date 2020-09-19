أسعار التصالح بمخالفات البناء في "الخارجة" بعد تخفيضها 60%

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات، بعد تخفيض قيمة التصالح على المتر المربع بنسبة 60%، تنفيذا لقرار المحافظ اللواء محمد الزملوط، على أن يكون سعر التصالح على المتر المربع في جميع القرى هو 50 جنيهاً.

وقال "الطماوي" إن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة، وهي على حسب الغرض، وتشمل سكني وتجاري وصناعي وإداري وأخرى، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهاً للمتر، وتصل حتى 1125 جنيهاً.

وأضاف أنه جرى التنبيه على المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً، وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين وتذليل العقبات.

وبيان الأسعار في الجدول التالي: