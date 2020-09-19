"محلية أسوان" تطالب المواطنين بسرعة التصالح مع مخالفات البناء

طالبت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، أهالي مركز ومدينة اسوان بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وكتبت الصفحة، في منشور لها: "على أهالي أسوان سرعة التقدم قبل يوم 30 سبتمبر الجاري، إلى المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك لإتمام عمليات المصالحة في مخالفات المباني الخاصة بكم، على أن يكون المتقدم بالأوراق التالية: صورة البطاقة ـ مستند يفيد بمساحة المنزل - صورة لمحضر المخالفة إن وجد، مع اعتبار الموضوع مهم وعاجل حتى لا تضيع الفرصة أمام المواطنين الذين لديهم مخالفات مباني للتصالح والإبقاء علي منازلهم وعدم الاضطرار إلى تطبيق الإزالات والتي ستتم بجديه بدءًا من 1 أكتوبر المقبل".