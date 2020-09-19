نجدة الطفل: أسرتا طفلا سوهاج تصران على إتمام الزواج وسنتقدم ببلاغ آخر

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إنه مساء الأربعاء الماضي، ورد اتصال لخط النجدة، بزواج طفلين جدد في محافظة سوهاج، وكان يبلغ الطفل 17 عاما، وسبق له الزواج من قبل ولديه طفل.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم توقيع إجراء من قبل أهل العروسين، بعدم إتمام إجراء الزواج.

وأوضح أنه بعد ذلك وردت أنباء بأن أهل العريس مصممين على إتمام الزواج، وسيذهب لجلب العروسة من الكوافير، وتم التواصل مع النيابة العامة على الفور، وتم تحرير محضر آخر ضد الطفل وإحضاره، وأعيد توقيع إجراء بعدم إتمام إجراء الزواج.

وأكد أن الأسرتين مازالا عازمين على إتمام الزواج، وفي ذلك السن، ومع إصرار العائلتين، سيتم تقديم بلاغ آخر للنيابة العامة بهتك عرض وتعريض حياة طفل للخطر، وسن الطفلة لا يناسب الزواج، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون رادع في ذلك الإطار، ويجب لحل تلك الظاهرة من الأصل، يجب وضع قانون ردع مع العمل على الأرض لمنع تلك الظاهرة السيئة.