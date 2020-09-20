بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

انخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 20 سبتمبر، بعد أن قاربت الوصول للأسعار الطبيعية لها التي تغطي تكلفة الإنتاج، نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

ووفقًا لتصريحات خاصة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز سيد، فقد انخفضت أسعار الدواجن اليوم في السوق، بنحو 3 جنيهات، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 18 إلى 20 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك ما بين 22 و23 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 26 جنيهًا، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا تدريجيا على مدار الـ3 أسابيع الماضية، بعد أن وصلت إلى أدنى سعر لها في عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 17 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو الدجاج البلدى 30 جنيهًا، و27 جنيهًا للساسو، و40 للرومى، و37 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.5 جنيه و9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.

وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر سعرًا بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" ما بين 10.5 و12 جنيها.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

انتاج مصر من الدواجن

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى نحو 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، وبهذا يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.