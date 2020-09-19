أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته شنقا في الجيزة

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز أطفيح، حيث تبين أن الشاب أنهى حياته بنفسه، عن طريق الشنق.

وتبين أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية دفعته للانتحار، وإنهاء حياته شنقا.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بقرية تابعة لمركز أطفيح.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى "أ. ر"، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إجراء التحريات لبيان سبب الوفاة.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب والتصريح بدفنها.