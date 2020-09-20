ناشط: الإخوان تواصلوا معي لعمل فيديوهات مفبركة لإثارة الفوضى.. ورفضت

كشف سيد ماضي، ناشط سياسي وعضو سابق بحركة 6 أبريل، أن جماعة الإخوان الإرهابية طلبت منه أن يقوم بتصوير وإنتاج بعض الفيديوهات المفبركة ولكن رفض تماماً ذلك كونه لا يتاجر بقضايا الوطن، بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تهدم مؤسسات الدولة أو الإساءة للوطن.

وأضاف "ماضي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله طلبت منه منذ أيام بعمل فيديو يهاجم فيه رموز الدولة المصرية، نظير مبلغ مادى والسفر للخارج، ولكن رفض تماماً، وتابع: "الواحد لما يعمل الصح حتى لو مؤخراً أحسن ما تعملوش خالص".

وأكد "ماضى"، أنه منذ الفيديو الذى أطلقه فى أعقاب أحداث سبتمبر الماضى من عام 2019، والذى استغلته قنوات الإخوان فى الترويج لمخططها التخريبى، وهو لم يلاحق أمنياً مطلقاً كما يزعم البعض، ولا يوجد عليه قضايا مطلقاً الآن، وتابع: "علشان محدش حد يقول أنا بقول الكلام ده.. بل أنى عملت قضية رد اعتبار فى قضية قديمة في أحداث الثورة وتمكنت على إثرها من تعديل شهادة الخدمة العسكرية واستخراج جواز السفر".

من جانبه أكد "الإبراشى"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعانى من سلسلة من الانهيارات منذ ثورة 30 يونيو عندما لفظهم الشعب وحتى الآن، ولكن الاتهامات المتبادلة بين الإخوان الآن داخلياً من اتهامات جنسية ومالية وأخلاقية تؤكد أنها تفككت وسقطت بالكامل، وتابع:"منذ 30 يونيو لم تشهد جماعة الإخوان الإرهابية تفكك بهذ الشكل".