الإبراشي يسخر من دعوات الإخوان للتظاهر: نحتاج ميكروسكوب لرؤيتها

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تسعى بشكل عبثى لتكرار سيناريو الدعوة إلى التظاهرات الموسمية، ويعلنون أنها التظاهرات الأخيرة وأيام الحسم، بينما الحقيقة وعلى أرض الواقع، لا تجد تظاهرات، ولا يأتي الحسم المنشود من الإخوان، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "الإبراشي": "كل شوية يكلموك عن العاصفة التى لا تأتى، ويوم الحسم الذى لا يحسم، لكن هذا ما اعتدنا عليه طيلة السنوات السبع الماضية"، ساخرًا من تظاهرات الإخوان، حيث قال "حتى نرى أعداد المتظاهرين من جماعة الإخوان الإرهابية التى يدعون لها، فأنت فى حاجة إلى ميكروسكوب لرؤيتها، أو ملقاطا لأنها دعوات فقاعية لا وجود لها على أرض الواقع".

وأكد الإعلامي، أن الجماعة الإرهابية تلجأ الآن إلى صناعة الفيديوهات المفبركة، التى تصور للمشاهد أن هناك غضب عارم، على خلاف الحقيقة تماما، مشددا على أن الجماعة الإرهابية وحلفائها، لا تأثير لهم وباتوا مفلسين، وتابع: "لما تسأل الإخوانى أنت وظيفتك أيه؟ يقولك الدعوة إلى تظاهرات فى مصر".