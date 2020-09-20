مدير خط نجدة الطفل: يجب تغيير العادات والتقاليد لمواجهة زواج الأطفال

روى صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل زواج طفلين في سوهاج، قائلا إنهم تلقوا بلاغا من سيدة تفيد بزواج طفل من ابنة عمه، البالغة من العمر 15 عاما، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع عدة جمعيات للتأكد من جدية البلاغ.

وأضاف "عثمان" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه جرى استدعاء أولياء أمور الطفلين، وتعهدوا بعدم إتمام الزواج، وأن الأمر سيقتصر على الخطوبة، مشيرا إلى أنه بالرغم من تعهدهم إلا أن المجلس تلقى أخبارا بأن الطفلة عند الكوافير، ويستعدان للزواج بالفعل، منوها بأن الطفل تزوج من قبل وأنجب ولكن طلق زوجته الأولى قبل إقدامه على الزواج من الثانية.

وأكد أن زواج الأطفال تناوله القانون في مادتين فقط في قانون الأحوال الشخصية، مضافة بأحكام الطفل تتحدث عن عدم توثيق أوراق زوجية أمام القانون للأطفال لذلك يلجأ البعض للزواج العرفي ونتيجة لذلك لا يمكن عقوبتهم ولا يعتبر هذا الزواج رسمي أمام الدولة.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأمومة سيساعد الطفلة الأولى باعتبارها أم، وسنثبت أنها تزوجت، وأن ابنها من حقها رغم صغر سنها، مشددا في الوقت ذاته على احتياج المجتمع لتغيير العادات والتقاليد.