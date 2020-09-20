بعد انضمامها لها.. السفيرة وفاء بسيم تكشف أهمية لجنة حقوق الإنسان

قالت السفيرة وفاء بسيم، بعد انتخابها في عضوية لجنة حقوق الانسان بنيويورك، إنها تم انتخابها لتكون ضمن عضوية اللجنة، موضحة أن اللجنة تشرف على تطبيق الدول مبادئ حقوق الإنسان.

وأضافت "بسيم" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن اللجنة تضم خبراء من كل دول العالم، وانتخبتهم وفود الدول الأعضاء الأطراف في "العهد الدولي" الممثلة لـ 171 عضوا (دولة).

وأشارت إلى أن اللجنة تضم 18 عضوا وكانت المقاعد الخالية 9 مقاعد وتنافس عليها 15 مرشحا ومرشحة.