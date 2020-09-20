"العليا للفيروسات": مرضى الربو والحساسية الأقل إصابة بكورونا

وجَّه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، نصائح للأطفال المصابين بالربو في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلا إنه طالما يأخذ البخاخة الوقائية الخاصة به فلا مانع من انتظامه بالدراسة، ولكن إذا شعر بالسعال، مثل أي شخص، من الضروري بقاؤه في المنزل.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الكمامة لا تشكل صعوبة حال أخذ المصاب بالربو البخاخة، نظرا لأنها وقائية.

وأوضح أن مريض الربو أو الحساسية، المنتظم في أخذ البخاخة، التي بها كورتيزون، إصابته بفيروس كورونا أقل كثيرا من الأشخاص العادية، لافتا إلى أن هناك بعض لقاحات كورونا ستكون بالبخاخة.