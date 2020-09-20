"مش تخلي بالك وأنت سايق".. حيلة "عصابة مصر الجديدة" لسرقة السيارات

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وكشفت التحريات الأولية، أنَّ التشكيل مكون من عاطل و3 مسجلين، تمّ ضبطهم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، على أن المتهمين تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه، وأنَّهم لجأوا إلى حيلة ماكرة وهي استئجار سيارات ملاكي والاصطدام بالضحية في أثناء سيره، ثم يغافله الآخر، ويسرق محتويات السيارة "محمول وحقيبة يد"، ثم يفروا هاربين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من ربة منزل يفيد بتعرضها للسرقة عن طريق قائد سيارة ملاكي وصديقه، وأوضحت المبلغة أنَّها في أثناء سيرها بمنطقة مصر الجديدة اصطدمت بها سيارة ملاكي، وترجل قائدها منها وتشاجر معها، ثم غافلها صديقه وسرق حقيبة يدها.

تمّ ضبط المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين، وأكّدت التحريات أنَّ المتهمين بينهم اثنين مسجلين جنائيًا وعاطل.