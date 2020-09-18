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انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة ببني سويف

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عمرو رجب
02:50 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة.

وقال محافظ بني سويف، "انطلقت المبادرة بالمحافظة، بداية من اليوم الجمعة، وسوف تستمر حتى نهاية العام، في 7 إدارات صحية من خلال 94 موقعا عن طريق 135 فريقا ثابتا ومتحركا".

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

 

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