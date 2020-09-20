"أمانة الجيزة" تتقدم باستقالة جماعية من حزب الغد

تقدمت أمانة حزب الغد بمحافظة الجيزة باستقالة جماعية من الحزب، نظرا لما يمر به الحزب من تراجع كبير في الشارع.

وبحسب نص الاستقالة فقد جاءت بسبب عدم وجود شفافية ورؤية واضحة وتراجع دور الحزب في الشارع والعمل السياسي والتردي الداخلي والهيكلي داخل الحزب.

وحملت الاستقالة توقيعات كل من مها شعبان المشرف العام لأمانة الجيزة، خالد جمال أمين عام محافظة الجيزة، يحيى هريدي أمين إمبابة، أحمد جوهر أمين الوراق، عبدالمنعم أبوزيد أمين أكتوبر، محمد على بدوي أمين حدائق أكتوبر، أشرف عبدالفتاح أمين العمرانية، خالد حسين نائب أمين العمرانية، أحمد جمال أمين العجوزة، عباس محمد زكي أمين الهرم، نشأت جوهر عضو هيئة المكتب لشؤون التنظيم، أحمد صقر، نائب عضو هيئة المكتب لشؤون التنظيم.