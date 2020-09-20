محافظ أسوان يوافق على فتح فصول تمريض إضافية

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، على فتح فصول إضافية لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب ستصل إلى 1104 طالب وطالبة موزعين على 32 فصلًا دراسيًا داخل 13 مدرسة تمريض، وذلك في بشرى سارة لأهالي الطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض وتلبية لمناشدات أولياء أمورهم.

وعقد المحافظ، عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتي بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة ، وأيضاً مع عمد ومشايخ مدينتي الرديسية والبصيلية بمركز إدفو، بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأكد وكيل الصحة، أنه تم زيادة عدد الطلاب المقبولين 240 طالب وطالبة تستوعبهم 8 فصول جديدة، وذلك للتوسع في تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية القادرة على تقديم خدمة صحية متميزة.

وأوضح أن العام الدراسي الحالي سيشهد زيادة 4 فصول ببلانة وعنيبة بإجمالي 120 طالبًا وطالبة، وهو الذى سيتوازى مع زيادة 3 فصول أخرى ستستوعب 60 طالبًا وطالبة بالرديسية، و60 طالبًا وطالبة بالبصيلية، فضلًا عن زيادة فصل بمدينة أبو سمبل السياحي سيضم 30 طالبًا وطالبة، على ألا يتم تقديمهم لمستندات القبول أو اختبارهم إلا بعد الانتهاء من تجهيز هذا الفصل.