إصابة ربة منزل وطفلها صدمتهما سيارة في بني سويف

أصيبت ربة منزل وطفلها، اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة أمام موقف العبور بمدينة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "بسينة.أ.م" 30 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وطفلها "يوسف.ع.ن" 5 سنوات، مصاباً بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم؛ لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.