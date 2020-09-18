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الكشف والعلاج المجاني لـ637 مواطنا بقرية الحيبة في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:07 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
جانب من القافلة

جانب من القافلة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير الذي عرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه جرى تنفيذ قافلة بقرية الحيبة مركز الفشن على مدار يومين، تضم 6 تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وجرى الكشف على 637 مريضا، خضعوا لفحوصاىت دم وطفيليات وأشعة وموجات فوق الصوتية. 

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