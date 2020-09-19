مطار القاهرة ينقل 20 ألف مسافر اليوم على متن 188 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 95 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 9843 راكبا، ويغادر المطار 93 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 10212 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأعلنت مصر للطيران أنها ستسير اليوم السبت 46 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد.

وتسير مصر للطيران 3 رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، أسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5300 راكب من جنسيات مختلفة.